Marbacher helfen Marbachern in der Krisenzeit Telefon-Paten zum Austausch gesucht

Marbacher, die gerne telefonieren und anderen die Gelegenheit zum Austausch geben möchten, finden auf der Homepage der Stadt Marbach ein Formular zum Ausfüllen. Menschen, die sich über einen Anruf freuen würden, können sich von Montag bis Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0 71 44 / 1 71 25 an die Corona-Hotline wenden. Die Hotline, die bis auf Weiteres durch das Team der Stadtbücherei besetzt ist, stellt dann den Kontakt zwischen den Ehrenamtlichen und den Kontaktsuchenden her. Vereinsamung hat so keine Chance. Die Angaben der „Telefon-Paten“ werden von städtischer Seite überprüft, sodass ein Missbrauch weitgehend ausgeschlossen ist.