Marbacher Hauptamtsleiter geht in Ruhestand Ein emsiger Schaffer im Hintergrund sagt ciao

Der Rückblick auf die vergangenen vier Jahrzehnte fällt positiv aus. Gute, abwechslungsreiche, spannende und lehrreiche Jahre waren es, resümiert der Marbacher, der unter drei Bürgermeistern Dienst leistete und bei Heinz-Georg Keppler sogar die Stelle des persönlichen Referenten innehatte. Nach der fünfjährigen Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst auf der Fachhochschule in Stuttgart startete Storkenmaier seine berufliche Laufbahn zunächst auf dem Jugendamt in Ludwigsburg. Doch die Stelle passte nicht wirklich. „Ich hab’ 200 Fälle bearbeitet“, erinnert er sich. „Morgens stapelten sich die Akten links auf dem Schreibtisch, abends rechts. Das war nichts. Ich wollte an die Basis, an die Front sozusagen“, erzählt er. Die Ausschreibung der Stelle des persönlichen Referenten des Marbacher Bürgermeisters kam wie gerufen. „Das hörte sich hoch spannend an.“ Und das war es auch. „Ich konnte Heinz-Georg Keppler bei vielem unterstützen und mich um wichtige Projekte kümmern“, erinnert sich Storkenmaier. Kaum ein Termin, bei dem er seinen Chef nicht begleitete. Einmal ging es sogar in die Villa Reitzenstein, den Sitz des damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth. Anlass war eine Besprechung in Sachen Förderung einer Altenheimanlage durch das Land. „Kepplers großes Ziel war es, eine für den Raum Marbach-Bottwartal geplante Altenheimanlange nach Marbach zu bekommen.“ Storkenmaier stieg in das anfangs schwierige Projekt ein. Heraus kam der Bau des Seniorenstifts Schillerhöhe, wo er noch heute Geschäftsführer im Bereich Personal ist – und auch im Ruhestand bleiben wird.