Marbacher halten zusammen Nachbarschaftshilfe kommt gut an

Marbach - Die Nachbarschaftshilfe, die die Stadt Marbach im Zuge der Corona-Krise Mitte März für ältere und hilfsbedürftige Menschen eingerichtet hat, wird gut angenommen. Bereits in den ersten Wochen haben sich 166 Personen als Helfer angemeldet. „Es ist sehr beruhigend, dass so viele Personen tätig werden möchten“, freut sich Andrea von Smercek von der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement über die große Resonanz. 42 Kontakte wurden schon vermittelt, um beispielsweise Einkäufe zu übernehmen oder den Hund auszuführen. Hilfsbedürftige bräuchten keine Scheu zu haben, die ehrenamtliche Unterstützung anzunehmen und können sich gerne weiterhin an die Marbacher Corona-Hotline wenden.