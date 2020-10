Marbacher Großprojekt Fahrplan für Fußgängerzone wackelt

Alles war nämlich darauf ausgerichtet, bei der nächsten Zusammenkunft des Gremiums am 19. November die endgültige Planung zu verabschieden und den Baubeschluss zu fassen. Sollte Christof Weigel nun allerdings nach der Intervention des Stadtmarketingvereins in elementare Bausteine seines Konzepts eingreifen müssen, kann er eine überarbeitete Planung bis zum vorgesehen Termin nicht liefern. Das machte der Fachmann unmissverständlich klar. „Wir können nicht alles offenhalten“, betonte er. Vieles baue aufeinander auf. So seien die Standorte der Straßenleuchten mit der Platzierung der Bäume abgestimmt. Auch die Anordnung der angedachten Anziehungspunkte, an denen man beispielsweise mit einem Fernrohr im Geiste Tobias Mayers mit Winkeln und Entfernungsberechnungen auf Entdeckungsreise gehen könnte, sei nicht nach dem Zufallsprinzip erfolgt, sondern in Anlehnung an die Bepflanzung. Davon, was wo ist, hänge auch ab, wo Leitungen verlaufen. „Man kann über einzelne Baumsorten diskutieren oder die Anziehungspunkte anders bestücken. Es geht aber darum, nicht das ganze Gefüge zu verändern“, erklärte Weigel.