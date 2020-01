Marbach - Ein Einbrecher hat sich in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 5.15 Uhr, Zutritt zu einem Laden in der Marbacher Bahnhofstraße verschafft. Aus den Räumlichkeiten ließ er Diebesgut in einem Gesamtwert von rund 500 Euro mitgehen. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens konnte bisher noch nicht geschätzt werden. Das Polizeirevier Marbach nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 entgegen. red