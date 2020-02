Marbacher Gemeinderat diskutiert über Haushalt Räte bremsen sich bei schwieriger Haushaltslage ein

So erinnerte Heike Breitenbücher von der CDU daran, dass bereits eine Menge Projekte wie das neue Kinderhaus in der Kernerstraße aufs Gleis gesetzt worden seien. „Geld für zusätzliche Wünsche gibt es nicht“, konstatierte sie. Es gehe darum, das zu realisieren, was bereits beschlossen sei. Insofern verzichte die CDU darauf, weitere Anträge zu stellen – auch weil die Mitarbeiter im Rathaus an der Grenze des Leistbaren angelangt seien. Ähnlich zurückhaltend agieren in diesem Jahr auch die Grünen, die bislang zwei Anregungen vorgebracht haben. SPD und Freie Wähler reichten jeweils nur eine Forderung ein.