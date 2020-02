Marbacher Fußgängerzone soll schöner werden Mehr Pep durch Bäume und Wasserspiele

Wobei auch schon in die ersten Überlegungen des Architekten Ideen von Anwohnern eingeflossen sind. Berücksichtigt hat der Fachmann zudem die Eckpfeiler aus einer Studie zur Steigerung der Attraktivität in der Innenstadt, für die die Firma Imakomm zuständig war. Herausgekommen ist am Ende ein Konzept, das darüber hinaus auch den Klimawandel berücksichtigt. „Wir wollen ein gewisses Maße an Begrünung hineinbekommen“, erklärte Christof Weigel. Der Architekt kann sich vorstellen, über die Fußgängerzone verteilt immer wieder Bäume zu setzen, je nach Gusto einzeln oder gleich im Doppelpack. Dazu sollen Blumenkübel für Farbtupfer sorgen. „Das sollte aber nicht überhandnehmen“ betonte er. Schließlich wolle man den Gestaltungsspielraum der Ladenbesitzer vor den Geschäften und der Gastronomen für eine Außenbewirtung nicht einengen. Weigel hat zudem die Radfahrer im Blick, die ihre Bikes an Bügeln befestigen können sollen. Ihm ist zudem daran gelegen, die Marktstraße besser zu gliedern und damit zugleich einladender zu gestalten. Gelingen soll das dadurch, dass vor den Läden eine Art Vorzone ausgewiesen wird. Bedeutet: Hier wird ein anderer Belag verlegt, der sich von dem in der Mitte der Fußgängerzone abhebt.