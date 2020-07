Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium Freude über Glasfaseranschluss, Kritik an Infrastruktur

Das räumte auch Kultusministerin Susanne Eisenmann ein und meinte nach einer Vorführung durch einen Techniker, der vor aller Augen zwei Glasfaserkabel miteinander verband, in schöner Doppeldeutigkeit: „Das Glasfasergeschäft ist diffizil, man braucht dafür eine ruhige Hand.“ Sie betonte jedoch, dass allein in den letzten vier Jahren 6500 Kilometer Glasfaser in Baden-Württemberg verlegt worden seien, und erklärte den FSG-Vertretern gegenüber: „Sie sind Vorbild in Baden-Württemberg und schon sehr weit.“ Es sei aber auch eine Herausforderung, die Lehrerausbildung an die neuen Aufgaben anzupassen: „Ersetze Lesen durch Wischen ist keine Pädagogik“, so die Kultusministerin.