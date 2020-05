Marbacher engagieren sich Von Mitmach-Garten bis Corona-Hilfe

Und das hat sie in der Tat. Es ist viel passiert im vergangenen Jahr. Die Freiwilligenbörse der Stadt geht in ihr drittes Jahr. Aktuell gebe es 28 Gesuche auf der Homepage. Das Gesuch des Monats wird über die Schillerpost verbreitet und auch in der Marbacher Zeitung veröffentlicht. „Die Freiwilligenbörse hat sich in Zeiten von Corona bewährt“, betonte Andrea von Smercek.