Marbacher Ehepaar mit Händchen für Motive Die Region aus neuer Perspektive erleben

Ihre Fotos setzen Fachwerkhäuser, Kirchen oder auch Schlösser in Szene. Und zwar nicht nur bekannte Bauten wie Schillers Geburtshaus, das Rathaus von Großbottwar oder das Schlössle in Höpfigheim, sondern auch weniger bedeutende, aber ebenso sehenswerte Gebäude. „Wir möchten auch gerne Neues zeigen“, sagt die 35-jährige Athanasia Schmal. Eine Besonderheit: Viele der Gebäude nehmen sie und ihr Mann aus einer Perspektive auf, die den Bau auf besondere Weise in die Umgebung einpasst. So bildeten sie das evangelische Pfarramt in Marbach durch den Bogen der Stadtmauer hindurch ab, die Alexanderkirche schmücken zwei nebenstehende Fachwerkhäuser, und das Brückenhaus in Ludwigsburg ragt aus dem großen, herbstfarbenen Wald hervor. Perspektiven, die beim Spazieren vielleicht nicht direkt ins Auge stechen und dem Gebäude dadurch eine neue Aufmerksamkeit schenken.