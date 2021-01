Marbacher Bürgermeisterwahl am 24. Januar SPD in Kandidatenfrage gespalten

Die Marbacher Sozialdemokraten informierten die Öffentlichkeit nach einer Sitzung am Dienstagabend in einer Pressemitteilung. Die SPD begrüße es, dass die Bürger am 24. Januar eine echte Wahl haben. „Mit Jan Trost und Timo Jung stehen zwei aussichtsreiche Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Marbach zur Wahl.“ Die Bürger sollten sich selbst einen Eindruck über die Kandidaten verschaffen und entsprechend ihrem persönlichen Eindruck eine Wahlentscheidung treffen, heißt es in dem Pressetext der Sozialdemokraten.