Marbacher Bürgermeister verpflichtet Alle Redner appellieren an den Gemeinschaftsgeist

Marbach - Pandemiebedingt mussten am Donnerstagabend viele Plätze in der Marbacher Stadthalle leer bleiben. Die Verpflichtung des vor zwei Monaten gewählten Amtsinhabers Jan Trost fand im Rahmen einer Gemeinderatssitzung mit begrenzter Zuschauerzahl statt. Dabei erinnerten viele der Redner an den konfliktreichen Wahlkampf – und appellierten an alle Beteiligten, wieder zu gegenseitigem Vertrauen zum Wohle der Stadt zurückzufinden.