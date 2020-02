Marbacher Bloggerin hat einen Award erhalten „Man muss sich nur trauen und loslegen“

Ihre Erfahrung teilte sie parallel dazu auf ihrem Blog. Und auch die weiteren Themen fanden sich auf dieselbe Weise, erklärt Misimi: „Ich beschäftige mich mit dem, was eben in meinem Leben gerade so ansteht.“ Ihr sei Alltagsnähe wichtig und Nahbarkeit. „Ich bin als Berufseinsteiger auch kein Großverdiener.“ Ein Wink hin zur sonstigen Online-Kultur, in der häufig auch „Hardcore-Trader“ aktiv seien. Ihre Botschaft sei dagegen, dass jeder etwas für seine Finanzen tun kann. Wichtig sei es, seine Ziele klar zu definieren und dabei realistisch zu sein: „Es gibt für jeden das Richtige.“ Für viele fange das Thema schon mit dem Sparen an sich an. Hier kann etwa ein Haushaltsbuch helfen, sich über seine Ausgaben klar zu werden.