Marbacher Bahnhof Aushängeschild wird herausgeputzt

Bahn investiert zusammen mit dem Bund gut 350 000 Euro

„Wir freuen uns, dass die Bahn Geld in das Gebäude investiert“, sagt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost. Dadurch werde der gesamte Bereich aufgewertet. Und das ist für den Rathauschef genau an dieser Stelle, an der viele Besucher in der Stadt eintreffen, kein ganz unbedeutender Umstand. Insbesondere im Hinblick auf die Gartenschau, die die Stadt 2033 gemeinsam mit Benningen auf die Beine stellt. Es sei wichtig, „dass alle Beteiligten neuralgische Punkte in unserer Stadt wie Bahnhof oder Fußgängerzone nach und nach verschönern“, erklärt Trost.