Marbacher Asylheim Kocheifer hält Feuerwehr auf Trab

Marbach - Wenn es in den zurückliegenden Monaten so etwas wie einen Hotspot gab, zu dem die Marbacher Feuerwehr immer wieder ausrücken musste, so war es die Güntterstraße. Der Blick in die Einsatzberichte offenbart zudem, dass sich die Fälle ähneln. Am 8., 10. und 16. August hieß es beispielsweise stets über den Auslöser: Essen auf dem Herd. Alleine von Juni bis August eilte die Mannschaft von Kommandant Alexander Schroth ein halbes Dutzend Mal in die Güntterstraße.