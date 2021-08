Marbacher Archivgeschichten Kinderbecken, Rutschbahn und Dreikant

Endgültig in Schwimmverein umbenannt wurde der Verein am 30. April 1926 – und zudem in einen eingetragenen Verein umgewandelt. Die zunehmende Verschmutzung des Neckars sorgte jedoch immer mehr für Probleme und schränkte den Trainingsbetrieb ein. Der Gedanke eines Freibads kam daher erstmals auf.