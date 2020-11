Marbacher Ärzte und ihre Ansichten Die Suche nach dem Corona-Kurs

Die Bedenken, dass die jüngsten Lockdown-Regeln die Menschen zu Feiern vermehrt ins Private treiben können, wo das Ansteckungsrisiko größer ist, teilt Dr. Michael Herzog zum Teil. „Aber man kann nicht alles laufen lassen, das wäre verantwortungslos.“ Der Herbst und der Winter seien die Zeit des Schmuddelwetters und der Viren. „Wir müssen jetzt einfach vernünftig sein.“ Allerdings könne es mit den Lockdowns auch nicht ewig so weitergehen. „Zu restriktive Maßnahmen spalten das Volk“. Er sehe jedoch momentan keine andere Lösung, die Situation sei schwierig, und Deutschland sei mit seinen Ballungsräumen nicht mit Schweden vergleichbar, das einen anderen Kurs fahre. Die Kanzlerin habe über Wochen an die Vernunft aller appelliert, aber es habe nichts genutzt. „Die Beschlüsse jetzt sind die logische Konsequenz.“ Herzog denkt aber auch an die Zeit danach: „Wir brauchen eine Langzeitstrategie und müssen noch viel mehr in die Forschung investieren.“ Nur zu kritisieren und zu demonstrieren, reiche nicht. „Man muss auch sagen, wie man es besser machen kann.“

Wiederum eine andere Meinung vertritt Dr. Ferenc Olchvary,

der eine sowohl naturkundlich als auch schulmedizinisch orientierte Privatpraxis in Marbach betreibt. „Das menschliche Immunsystem ist sehr komplex und jeder reagiert anders auf das Virus“, sagt er. So trage jeder Mensch eine Vielzahl von Viren mit sich, etwa Herpes-Viren, die dann zum Ausbruch einer Krankheit führen können, wenn das Immunsystem geschwächt werde. Gleiches gelte für das Eppstein-Barr-Virus, welches das Pfeiffersche Drüsenfieber auslöse. „Eine Schwächung des Immunsystems kann auch durch eine psychische oder soziale Isolation in einem Lockdown entstehen“, sagt Olchvary, der gegen die jüngst von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen ist: „In einem Bundesliga-Stadion würde Wind wehen, was das Ansteckungsrisiko gering hält – so aber werden sich Menschen heimlich in Privaträumen treffen, um sich Fußballspiele anzuschauen.“ Masken empfiehlt er nur in engen Räumen. Auf Flächen innen und außen habe man in Heinsberg keine vermehrungsfähigen Viren gefunden.

Er sei kein Querdenker, halte aber viel vom Ansatz des Bonner „Top-Virologen“ Hendrik Streek, der für mehr Eigenverantwortung und weniger Verbote eintritt. Streek, der den neuen Teil-Lockdown für zu verfrüht hält, will weg von einem harten Kurs, weil er denkt, es sei der falsche Weg, die Menschen mit Ängsten einzuschüchtern. Es gehe stattdessen darum, Risikogruppen stärker mit FFP2-Masken zu schützen, etwa Ältere daheim oder in den Seniorenheimen. Das würde es den Menschen erlauben, sich in der Öffentlichkeit wieder frei zu bewegen, was langfristig das Ziel bleiben müsse. „Wir müssen lernen, normal mit dem Virus zu leben“, sagt Dr. Olchvary. „Aus meiner Sicht müsste jeder durchschnittlich vernünftige Mensch sich so verhalten können, dass er kein übertriebenes Risiko eingeht.“

Es seien immerhin 200 verschiedene Viren-Arten bekannt, die Erkältungssymptome auslösten, weiß Dr. Olchvary. Man könne sie lindern: durch regelmäßiges Befeuchten der oberen Atemwege, etwa durch Inhalieren mit Kochsalzlösung, durch eine Mundspülung und Gurgeln mit salbei- und thymianhaltigen Lösungen, häufiges Lüften (auch präventiv). Olchvary empfiehlt die Einnahme von hoch dosiertem Vitamin C (mindestens 5 000 mg pro Tag) in Tablettenform oder Vitamin-C-Infusionen beim Arzt (auch präventiv), die Einnahme von Vitamin D3 (mindestens 4000-6000 i.E. pro Tag) und Zink (mindestens 25 mg pro Tag) in Tablettenform, Bronchialtees (auch präventiv) sowie Ibuprofen 600 mg als Entzündungshemmer und Schmerzmittel.