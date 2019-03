Marbach Zweite Zufahrt braucht langen Atem

In die Debatte war SPD-Fraktionschef Ernst Morlock noch mit dem Standpunkt gegangen, dass die Kommune das Ganze selbst finanzieren sollte. „Für unsere Bewohner im Kirchenweinberg, die über den Verkehr klagen, wäre es uns wert, dass wir Geld in die Hand nehmen und diese Zufahrt schaffen“, sagte er. Zumindest aber könne man sich nach den Kosten erkundigen und dann entscheiden, ob das Vorhaben auf eigene Faust geschultert werden soll oder nicht. Die momentane Situation beschwöre nur unnötige Fahrbewegungen herauf. Darauf weist die SPD auch in ihrem Antrag hin. Die überwiegende Zahl der Nutzer des P+R-Platzes steuere die Anlage über die Viehwegbrücke an, was die Anrainer einer Belastung aussetze, die nicht sein müsse. Zur Erklärung: Die Pendler müssen ihre Autos auf der Kirchenweinbergstraße erst an der linker Hand liegenden Anlage vorbei- und bis zur Einfahrt steuern, um dann innerhalb des Parkplatzes wieder in die Gegenrichtung zu den Stellflächen zu rollen. Um dieses Dilemma zu beseitigen, konnte sich die SPD vorstellen, die Sache ­finanziell selbst in die Hand zu nehmen.