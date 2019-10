Marbach Zwei Schulen leiten – wie geht denn das?

Marbach - Seit zehn Jahren leitet Silke Benner die Tobias-Mayer-Schule. Zehn aufregende und bisweilen auch nervenaufreibende Jahre, in der aus der Tobias- Mayer-Hauptschule die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule geworden ist. Eine Schulform, für die die 44-Jährige brennt und die sie maßgeblich geprägt hat. In Marbach ist Benner darüber hinaus nicht nur die dienstälteste, sondern auch die geschäftsführende Schulleiterin. Der Spielraum für Freizeit ist begrenzt und seit diesem Schuljahr noch begrenzter, denn Silke Benner ist zur Zeit nicht nur für die Marbacher Gemeinschaftsschule, sondern auch für die Glemstalschule verantwortlich. Zwei Wochen vor den Sommerferien kam die Anfrage des Schulamtes, ob sie sich aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung denn nicht vorstellen könnte, auch die Schwieberdinger Gemeinschaftsschule zu leiten. Also jene Schule, die vor allem durch den Streit um die Einführung einer gymnasialen Oberstufe in die Schlagzeilen geraten war. Sechs Jahre lang hatte Sandra Vöhringer in der Glemstalschule die Fäden in der Hand. Nach ihrem erfolglosen Kampf für eine gymnasiale Oberstufe – der Schulträger hat sich gegen eine Beantragung entschieden – zog Vöhringer die Konsequenzen. Sie leitet jetzt die Schickhardtschule in Stuttgart – eine Gemeinschaftsschule mit Aussicht auf die Einführung einer gymnasialen Oberstufe.