Marbach Zwei neue Tonie-Boxen für die Bücherei

Und sie hatte erfreuliche Nachrichten mit in die Sitzung gebracht: Sowohl die Zahl der Veranstaltungen in der Bücherei als auch die Ausleihzahlen sind in 2018 gestiegen. Die Zahl der Medien lag Ende 2017 bei 27 803. Der so genannte Gesamtumsatz bei der Ausleihe lag in Marbach bei 4,2. Zum Vergleich: Bundesweit liegt er bei Büchereien vergleichbarer Größe bei 2,6. Am häufigsten wurden – betrachtet auf die unterschiedlichen Medien – DVDs ausgeliehen. Bei den Printmedien führen Kinder- und Jugendliteratur.