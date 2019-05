Marbach Zwei Gewinner, zwei Verlierer

Absoluter Wahlgewinner sind die Freien Wähler. Sie kommen am Ende auf 27,99 Prozent – 5,12 Prozent mehr als vor fünf Jahren – und haben sieben Sitze. Viele von ihnen strömten am Montagabend nach und nach in das Foyer. Fraktionssprecher Martin Mistele ist einer der Ersten. Er sei „leicht geplättet“, sagt er als beinahe alles ausgezählt ist. Das Vertrauen ehre, sei aber auch Verpflichtung. „Wir sind ab und an nicht einheitlich in unserer Meinung, aber Authentizität wird honoriert“, ist er sich sicher. Neuer Stimmenkönig ist übrigens auch ein Freier Wähler: Dr. Michael Herzog hat Ernst Morlock von der SPD mit seinen 5269 Stimmen abgelöst. Morlock bekam 4890 Stimmen.