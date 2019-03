Marbach Zwei Bigbands und ein großartiges Publikum

Mit „Boggie Down“ nahm die Schüler-Band ihren elegant-lässigen Sound auf. Dirigent Cronauer plauderte charmant aus, dass ihn der Anblick der vollen Halle ein „bissle nervös“ mache. Der Grund, weshalb seine jungen Bandmitglieder auf die erfahrene SWR-Bigband treffen, ist die Nachwuchsarbeit des preisgekrönten und mehrfach für den Grammy nominierten Rundfunkklangkörpers, der „nicht auf Elite machen, sondern als Beispiel dafür dienen will, wo man hinkommen kann“, wie Dirigent Axel Kühn später erklärte. Die SWR-Bigband-Mitglieder Klaus Graf (Altsaxofon), Nemanja Jovanovic (Trompete) und der Gitarrist Klaus-Peter Schöpfer hatten sich als Dozenten an drei Workshop-Wochenenden diesem Ziel verschrieben und die FSG-Bigband trainiert. Im Anschluss daran wurden der Schüler-Bigband auch CD-Aufnahmen in den Profi-Aufnahmestudios des SWR ermöglicht. Und als dritter und für die Anwesenden besonders erfreulicher Beitrag in puncto Nachwuchsförderung, darf das gemeinsame Konzertprojekt betrachtet werden, in das Cronauer viel Zeit investiert hat. Ein Jahr Vorbereitung und intensive Proben trugen schlussendlich zum Gelingen des Abends bei.