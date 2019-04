Der Staatsanwalt zweifelte ebenso wie die Richter an einigen der Aussagen des 21-Jährigen. So sei von seinem Smartphone noch um 2.05 Uhr eine SMS an einen der Angeklagten gesendet worden. Auch habe er in einer seiner Aussagen einen der beiden Mitangeklagten, mit denen er zunächst am Auto stand, vergessen. Einer der Richter redete dem Zeugen ins Gewissen: Aus Fürsorge müsse er ihn daran erinnern, dass eine Verurteilung wegen einer Falschaussage ins polizeiliche Führungszeugnis eingetragen werde und bei Bewerbungen zum Vorschein kommen könnten. Doch der Zeuge blieb bei seiner Aussage, wonach er nicht gesehen habe, dass die drei von ihm zunächst genannten Personen gewalttätig geworden seien.