Marbach Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt enorm

Im Jahr 2015 gab es 24 Einbrüche

Die Zeiten waren aber auch schon anders, mit dem unrühmlichen Höhepunkt 2015, als sich Einbrecher 24-mal unerlaubt Zugang zu fremden Häusern verschafften. Seither hat die Polizei eine Menge Präventionsarbeit geleistet, auch in Marbach machte ein Aufklärungstruck auf dem Parkplatz eines Discounters Station. Eigentümer schützen nun ihre Häuser besser, sagt Peter Kolwe. Das tun einige Bewohner jedoch auch aus dem Gefühl heraus, dass die Sicherheitslage schlechter geworden sei, hat Peter Kolwe beobachtet. „Es ist aber nicht unsicherer geworden. Das ist ein rein subjektives Gefühl. Selbst der Bahnhof ist kein Angstraum“, betont er. Von 79 Körperverletzungen hätten sich nur 13 am Bahnhof abgespielt, von insgesamt 165 Sachbeschädigungen nur elf rund um die Gleise.

Ähnlich verhält es sich bei den Flüchtlingen, denen der eine oder andere unterstellt, per se kriminell zu sein. „Die sind total unauffällig“, betont Peter Kolwe. In den Unterkünften im Art-Hotel, in der Heckenstraße oder am Bahnhof sei es abgesehen von wenigen Ausnahmen ruhig geblieben. Die Situation habe sich insgesamt entspannt, weil die Belegung nicht mehr so dicht wie am Anfang sei und die großen Hallen als Notunterkunft inzwischen aufgelöst werden konnten.

In Marbach komme dann noch die besondere Situation hinzu, dass der Schillerstadt viele Familien zugewiesen worden seien und weniger junge Männer – die laut Peter Kolwe eher der Gefahr ausgesetzt sind, auf die schiefe Bahn zu geraten. „Aber das ist bei deutschen Männern in dem Alter genauso“, betont der Kriminaloberrat.