Marbach Wo Stefan Zweig mit Romeo im Karton liegt

Die Medien, die keinen neuen Besitzer finden (das ist meistens etwa die Hälfte), werden von dem Bücherei-Team nochmals durchgesehen. Dann wird entschieden, welche Stücke weitergegeben werden. Das Stadtarchiv bekommt historische Werke, Kinderbücher gehen an Kindergärten und Schulen. Der Rest landet im Müll.

Winfried Costner ist an dem Samstag in die Bücherei gekommen, um Zeitschriften auszuleihen, nun ist er aber an den Kartons mit aussortierten CDs hängengeblieben. Den Flohmarkt findet der Marbacher „okay“, auch wenn dieses Mal nichts für ihn dabei war.

Bei den Besuchern des Flohmarkts kann Franziska Kunz unterschiedliche Gruppen ausmachen: „Die Schnäppchenjäger kommen vor allem am ersten Tag und sind häufig keine Benutzer der Bücherei. Sie suchen überwiegend nach Sachbüchern.“ Die anderen Käufer seien Benutzer, die ohnehin die Bücherei besuchen und nach Romanen und Kindermedien suchten. Wäschekörbeweise hat in diesem Jahr im Gegensatz zu früher niemand Medien abtransportiert. „Die Leute überlegen sich genauer, was sie brauchen, oder haben zuhause gar nicht so viel Platz“, vermutet die Büchereileiterin.