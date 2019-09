Marbach „Wir wollen alle zusammen eine gute Zeit haben“

Das letzte Mal waren Sie auch in Marbach am Start, richtig?

Ja. Das ist schon ein lustiger Zufall, dass ich wieder in Marbach teilnehme. Wenn es die gleiche Strecke ist, kenne ich mich bestens aus.

Sie sind also top vorbereitet?

Wie man es nimmt. 2015 saß ich bisher zum ersten und letzten Mal auf einem Rennrad. Das ist also schon etwas ungewohnt für mich. Aber in meiner Freizeit fahre ich zumindest gerne auf einem normalen Fahrrad.

Haben Sie eine Verbindung zum Radsport?

Als Fan schon. Aus meiner Profi-Zeit verbinde ich meine Trainingslager mit der Tour de France. Das lag meistens zeitgleich. Da war es immer schön zu sehen, dass sich auch andere gerade quälen müssen – gerade unter Felix Magath war das ein kleiner Trost. (lacht) Das waren ja auch die großen Zeiten von Jan Ullrich und dem Team Telekom. Da hatte der Radsport in Deutschland einen ziemlichen Stellenwert. Da habe ich schon mitgefiebert.

Ihr Partner als Teamkapitän ist Domenico Tedesco.

Was ich klasse finde.

Sie kennen sich?

Sehr gut sogar. Wir waren ja schon mal bei der U17 des VfB Stuttgart ein Team, als verantwortliche Trainer. Damals haben wir uns kennen- und vor allem schätzen gelernt. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Vielleicht kann man sich beim Rennen ja auch ein bisschen austauschen.

Das klingt nicht nach den ganz großen sportlichen Ambitionen bei der Tour?

Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir wollen einfach alle zusammen eine gute Zeit und auch die Gelegenheit zum einen oder anderen Plausch haben. Für die ambitionierteren Fahrer gibt es ja noch das Lila Race . . .

Aber?

Beim letzten Mal wurde auf der letzten Runde mein Ehrgeiz ein bisschen geweckt. Da habe ich dann schon versucht, ein wenig schneller zu sein. Im Rahmen meiner Möglichkeiten.

Wenn Sie auf der letzten Runde schneller werden, wird es mit gemütlichen Gesprächen ja eher schwierig.

Das Schöne beim Charity Bike Cup ist ja: Man kann sich auch vorher und nachher gemütlich unterhalten, das ist einfach eine gute Mischung. Und am Vorabend gibt es ja auch noch das Lila Opening. Man hat also genügend Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen.

Zum Beispiel über Fußball?

Warum nicht? Da verstehe ich zumindest mehr davon als vom Radsport. (lacht)

Sie waren zuletzt ja als Trainer der U23 beim VfB Stuttgart tätig. Was machen Sie aktuell?

Momentan bin ich vor allem für die Familie da. Mit vier Kindern wird es mir auch nicht langweilig.

Also genießen Sie eine fußballfreie Zeit?

So würde ich das nicht nennen. Ich beschäftige mich weiter sehr viel mit Fußball und schaue mir viele Spiele an. Und aktiv bin ich ja auch noch ein bisschen – für die VfB-Traditionself.

Erleben wir in Zukunft also vor allem den Privatmenschen und VfB-Traditionsspieler Andreas Hinkel?

Nein. Mein Plan ist ganz klar, wieder als Trainer zu arbeiten. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und da habe ich mir von meiner Profizeit sowie als Coach der Jugend und der zweiten Mannschaft bis zum Co-Trainer bei den VfB-Profis auch entsprechendes Wissen angeeignet.

Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage beim VfB Stuttgart?

Es gab nach dem Abstieg einen großen Umbruch. Die Mannschaft hat einen guten Start hingelegt, die Ergebnisse stimmen. Aber das müssen sie auch. Der VfB muss ja das Ziel haben, direkt wieder aufzusteigen. Das wäre nicht nur für den Verein und die Fans wichtig, sondern für die ganze Region. Die Voraussetzungen passen jedenfalls schon mal: Der VfB hat den mit Abstand größten Etat und eine der stärksten Mannschaften.

Und was hat der VfB in der Vergangenheit falsch gemacht, dass er überhaupt in der zweiten Liga spielt?

Was mir fehlte, war Kontinuität. Es gab keine klare Philosophie im Verein, sondern alles ist immer scheibchenweise passiert. Und man hat es auch nicht geschafft die eigenen Jugendspieler im Verein zu halten. Der VfB hat in den letzten Jahren einige gute Jungs gehabt. Aber die spielen mittlerweile fast alle bei anderenVereinen.