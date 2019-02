Marbach Winterpaddeln ist ein wenig wie Yoga

Bevor es soweit ist, geht es jedoch erst an das Anlegen der Schutzkleidung. Die Neoprenstrümpfe sind schnell angezogen, der Trockenanzug ist vertrackter. Er ist aus einem Stück und wird nur mit einem hinten auf Schulterhöhe liegenden Reißverschluss verschlossen. Enganliegende Latexbündchen am Hals und an den Handgelenken halten das Wasser ab. Auch die Schuhe sind wasserfest. So gestylt, heißt es erst einmal in die Knie gehen und das Bündchen am Hals dabei etwas lockern, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann. Darüber kommt die Schwimmweste, und schon fühlt man sich wie das Michelin-Männchen, kann sich aber trotzdem erstaunlich gut bewegen. Am Paddel werden noch „Paddelpfötchen“ befestigt, in die man mit den Händen hineinschlüpfen kann, damit auch diese warmgehalten werden. Wechselkleidung kommt in den wasserdichten Sack.

Dann hebt sich einer nach dem anderen mit Hilfe des Paddels geschickt aus dem Sitzen vom Landungssteg ins Kanu hinüber. Die Spritzdecke wird befestigt, die verhindert, dass vom Paddel Wasser ins Bootsinnere tropft, und los geht die Fahrt. Mandy allerdings kann sich die Spritzdecke sparen. Sie ist mit einem sogenannten SuP unterwegs, was für Stand-up-Paddleboard steht. Sie sitzt beim Paddeln nicht, sondern steht auf ihrem Brett. „Ich bin übers Yoga zum Paddeln gekommen“, erklärt sie. Was das miteinander zu tun hat, sieht man ein paar Kilometer weiter flussabwärts im Benninger Teich, wo sie auf dem schwankenden SuP eine Yogaübung vorführt. Beides erfordert viel Gleichgewichtssinn – und trainiert diesen zugleich.

Der Neckar hat eine geringe Fließgeschwindigkeit und wirkt fast so still wie ein See. Nur einmal, als ein Frachtschiff entgegenkommt, geraten die Kanus ein wenig ins Schwanken. „Wir nehmen die Wellen von vorne“, erklärt Max, Wildwasserwart und Trainer beim Kanuclub. Ausweichen müssen immer die Kanus, weil sie viel wendiger sind. In gemütlichem Tempo geht’s in Richtung Benninger Teich. Ralf hofft, dort nach den kalten Temperaturen der letzten Tage Eisschollen zu finden. Doch nur ein einsames Eisschöllchen treibt auf dem Wasser. Spontan beschließen die Kanuten, noch weiter bis Freiberg zu paddeln. Zwei Schwäne kommen entgegen, ein Reiher lauert auf dem Brückenpfeiler auf Beute, ein paar schnatternde Enten haben sich in der Nähe des Ufers versammelt. Sonst hört man fast nichts, nur das regelmäßige Plätschern beim Eintauchen des Paddels. Tiefe Entspannung macht sich breit. Die hält auch noch an, bis alle nach acht Kilometern wieder am Bootshaus angekommen sind. Auch das hat Winterpaddeln mit Yoga gemeinsam.