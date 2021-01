Marbach will Antrag stellen Der offiziellen Schillerstadt einen Schritt näher

Zustimmung für den Antrag der Verwaltung kam auch von Hendrik Lüdke von der Gruppe Puls, der daran erinnerte, dass Marbach eben nicht nur Schiller sei und seine Bedeutung zurückgehe – das würden auch die Besuchszahlen im Geburtshaus zeigen. Nichtsdestotrotz präge der Dichter die Stadt. Lüdke erinnerte an einen Brief, den der damalige Bürgermeister Herbert Pötzsch 2008 an das Innenministerium schrieb, in dem er dafür kämpfte, am Ende trotz eines Neins der Behörde doch noch ein Ja zu bekommen. Schiller sei in der Stadt in breiten Bevölkerungsschichten noch ungewöhnlich präsent. Ohne Schiller seien die literarischen Gedenkstätten, die den Ruf Marbachs als Stadt der deutschen Literatur begründen, nicht denkbar, so Pötzsch in seinem Schreiben. „Sie haben die Befürchtung geäußert, andere Städte könnten einen gleichartigen Antrag wie Marbach stellen, weil Schiller auch dort gelebt hat. Die Frage muss erlaubt sein, welchen Einfluss Schiller auf die Entwicklung dieser Städte hatte und hat. Ist irgendeine andere Stadt oder Gemeinde in Baden-Württemberg durch die Geburt einer berühmten Persönlichkeit – von denen es zum Glück so viele bei uns gibt – in ihrer Entwicklung so stark beeinflusst worden wie Marbach?“ Dies zu beurteilen, sei Aufgabe des Ministeriums. Falls ja, dann hätte auch diese Stadt das Recht, einen solchen Namenszusatz zu beantragen und zu führen, befand Pötzsch.