Wann genau das Lokal nun wieder öffnen darf, das kann Wieland allerdings noch nicht sagen. Denn nach der neuen Theke in dieser Woche soll die neue Schankanlage erst am Montagmorgen eingebaut werden. „Es hätte ja keinen Sinn gemacht, die einzubauen, solange die neue Theke noch nicht da ist. Der Schanktechniker hat uns aber versichert, dass er das am Montagmorgen so hinbekommt, dass im Laufe des Vormittags das Ordnungsamt kommen und die Anlage abnehmen kann“, so Wieland. Dann, so hofft sie, werde die vorläufige Konzession ausgestellt. „Ob die dann gleich ab Montag gilt oder erst ab Mittwoch, dazu habe ich keine klare Aussage. Die leichte Tendenz geht Richtung Montag.“ Spätestens Mittwoch muss es aber losgehen, da soll der Staffeltag der Bezirksliga in der FC-Klause stattfinden.