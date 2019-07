Marbach Wie aus einer Zeitung ein Bio-Müllbeutel wird . . .

„So alle zwei Wochen basteln wir wieder zehn Tüten. Diese haben wir dann immer griffbereit bei unseren Mülleimern stehen“, sagt Werner Köhler, der von sich selbst sagt: „Ich lebe in meiner eigenen kleinen ökologischen Welt.“ Der Ingenieur, der in der Maschinen- und Verfahrenstechnik gearbeitet hat, ist seit jeher ein kleiner Bastler. „Für jedes Problem versuche ich eine Lösung zu finden“, erklärt er. Die Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle. Ressourcen gehören geschützt, meint er. Aus diesem Grund bastelt er auch gerne Bio-Mülltüten. Und diese gehen ihm inzwischen ganz leicht von der Hand. Rund eine Minute braucht er pro Stück. Seine Grundlage sind zwei aufeinanderliegende zugeklappte Doppelseiten. Diese faltet er dann so, dass in der Hälfte eine Kante entsteht. Daraufhin öffnet er diese wieder zu einer normalen Seite, ehe er ein Dreieck zieht. Das Ganze erinnert ein bisschen an einen Hut. Daraufhin stellt er mit drei geschickten Bewegungen Taschen her, die später das Grundgerüst des Beutels darstellen. Noch ein, zwei Ecken eingeschlagen und fertig ist die Tüte.