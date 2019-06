Marbach Weiterhin für 1,40 Euro durchs ganze Stadtgebiet

Marbach - Die Entscheidung hatte sich bereits im Mai im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats abgezeichnet, in der Sitzung des Gesamtgremiums am Donnerstagabend ist sie jetzt fix gemacht worden: Bis zum Jahreswechsel 2020/21 bleibt der Tarif bestehen, mit dem per Einzelticket für 1,40 Euro mit dem Bus durch das gesamte Stadtgebiet gefahren werden kann. Der Preis entspricht jenem des VVS-Kurzstreckentickets. Das seit mehr als vier Jahren laufende Pilotprojekt in Marbach wird damit fortgesetzt – geht allerdings in seine aller Voraussicht nach letzte Etappe. Denn Ende 2020 endet dann das Pilotprojekt.