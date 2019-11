Marbach Weinprobiertage locken jetzt auch mit Schokolade

Insgesamt können über 30 Weine, Sekte, Secco und der alkoholfreie „Fätz“ Rosé verkostet werden, auch der Premium-Wein „Tell“ ist mit dabei. Den gibt es allerdings nur in begrenzter Menge direkt an der Theke. Am Sonntag werden zusätzlich zum Büffet Kaffee und Hefezopf serviert. Ein kostenloser Shuttle-Service sorgt dafür, dass auch Besucher, die nicht mehr ganz fahrtüchtig sind, sicher zum Bahnhof kommen. Und wer keine Lust hat, den eingekauften Wein zu schleppen, der kann ihn sich ein paar Tage lang zurücklegen lassen.