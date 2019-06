Marbach Weingenuss mit einem Hauch von Abenteuer

Die zertifizierte Weinerlebnisführerin hat gemeinsam mit ihrem Mann Günther, genannt Tom, die Tour ausgetüftelt. Unterwegs gab es nicht nur jede Menge an Informationen, sondern auch traumhafte Ausblicke, kleine Leckereien und alkoholfreien Secco. Erst als nach knapp vier Stunden alle wieder sicher an der Kelter gelandet waren, wurde auch Alkoholisches kredenzt.Vor dem Start zur etwa 15 Kilometer langen Rundfahrt wurden die Teilnehmer mit Butterbrezeln und Informationen gefüttert. „Ein Ziel von mir ist, dass ihr gescheiter heimkommt, als ihr gekommen seid“, witzelte Günther Lohfink. Und sein Wissen schien ebenso wie das seiner Frau Renate, die zudem für die kulinarischen Genüsse und die hübsche Tischdeko an jedem der Haltepunkte verantwortlich zeichnete, schier unerschöpflich. Egal, ob es um die mit einem Moussierpunkt versehenen Gläser ging – „dann perlt es genau in der Mitte“, um die Besonderheiten bei der Herstellung alkoholfreien Sekts oder um die Bezeichnung „Agraffe“ für das Drahtgeflecht über dem Korken. „Das war mal eine Millionenfrage bei Günter Jauch, aber ich war leider kein Kandidat“, witzelte der Weinerlebnisführer. Nebenbei beruhigte er alle, die immer wieder vergeblich versuchen, dieselben Aromen wie die Profis wahrzunehmen. „Das, was ihr selber schmeckt, ist okay.“