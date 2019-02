Marbach Weibliche Begabte in den Naturwissenschaften fördern

Das stärkenorientierte Mentoring ist laut Scholz ein Angebot für besonders motivierte Schüler aller Klassenstufen. In Gruppen oder im Einzelgespräch mit einem Lehrer bilden sich die 57 Teilnehmer in ihren Interessen in Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und anderen Bereichen wie Architektur weiter. Wie viel Zeit sie investieren und in welchen Gebieten sie mehr lernen wollen, konnten die vorgeschlagenen Schüler vorab in einem Anmeldebogen entscheiden. Außerdem wollen Ingvelde Scholz und ihr Kollege Dr. Wolfgang Schmid hochtalentierte Schüler im Eins-zu-Eins-Mentoring fördern. Dafür werde nur eine Handvoll Schüler ausgewählt, erklärt Schmid, der die Betreuung in den MINT-Fächern übernimmt. Dieses Mentoring sei für beide Seiten zeitintensiv: „Man muss sich bei der Betreuung richtig reindenken.“

Die betroffenen Schüler und ihre Eltern hätten das Mentoring positiv aufgenommen, erzählt Ingvelde Scholz. „Die Eltern sind dankbar, dass die Talente der Schüler endlich wahrgenommen werden.“ Lange seien solche Angebote nur defizitorientiert gewesen. Auch die für das Mentoring vorgeschlagenen Schüler hätten sich gefreut.

Rückmeldebögen sollen am Schuljahresende zeigen, wie die Schüler mit dem Programm zurechtkommen. In einem Evaluationsverfahren werden laut Scholz die Schüler mit Mentoring mit Schülern ohne Mentoring verglichen, um zu sehen, was das Projekt bewirkt. Nach Ende der ersten fünfjährigen LemaS-Phase werde es eine Abschluss-Evaluation geben. Danach sollen gelungene Ansätze „in die Breite getragen werden“.