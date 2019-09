„Mit dem Projekt, das mehrere Jahre lang vorbereitet wurde, stehen wir in der praktischen Phase ganz am Anfang. Doch schon nach vier Monaten können wir feststellen, dass die Beweidung einen guten Lauf nimmt und die Wasserbüffel auf ganz natürliche Art und Weise für Strukturvielfalt sorgen“, so das Resümee von Claus-Peter Hutter, Initiator des Projekts und Präsident der Umweltstiftung NatureLife-International. An vielen Stellen sei fest­gestellt worden, dass es eine stärkere Präsenz von Schmetterlingen, Heuschrecken und Libellen gibt. Dies erlaube allerdings noch keine qualitative Beurteilung. ­„Deshalb haben wir von Anfang an ein Monitoring vorgesehen, bei dem wir auf Top-Fachleute aus der Zoologie und Botanik sowie der Informationswissenschaft zählen können“, so Hutter.