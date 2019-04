Marbach Wasser sprudelt nicht an allen Schulen

Marbach - Was passiert, wenn Jugendliche über 9000 Euro verfügen? Im Fall des „Jugendtopf 5000 + x“ der Stadt Marbach werden davon vor allem Projekte finanziert, die den Schullalltag schöner machen sollen. Jedes Jahr dürfen die Schüler ihre Ideen einbringen und auch darüber abstimmen, was realisiert wird: Nach kostenlosem WLAN im Jahr 2017 fiel die Wahl 2018 auf Wasserspender. Seit den Faschingsferien sprudelt es nun bereits am Friedrich-Schiller-Gymnasium – und bei den Jugendlichen kommt das gut an, weiß Schulleiter Christof Martin: „Oft stehen die Schüler sogar Schlange, wenn ich am Automat vorbeikomme.“