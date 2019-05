Marbach Wasser soll nicht nur aus dem Hahn kommen

Marbach - Es ist erstaunlich, was sich in kurzer Zeit bewerkstelligen lässt, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen. So war das städtische Grundstück gegenüber dem Collegienhaus des Deutschen Literaturarchivs (DLA) vor einem Jahr noch eine handelsübliche Wiese. Inzwischen hat sich das Gelände unter der Regie des Teams vom Mitmachgarten zu einer Oase gemausert, in der Gemüse gedeiht, aber auch Insekten und andere Tiere Rückzugsmöglichkeiten finden. Allerdings machte Marco Kraft jetzt bei einem Vor-Ort-Termin des Ausschusses für Umwelt und Technik auch deutlich, woran es noch hakt: der Wasserversorgung.