Marbach Was bewegt uns in der Zukunft?

Bei den anschließenden Seminartagen am 28. und 29. März sollen die Teilnehmer dann tiefer in die Materie einsteigen. Dabei wird auf die Vielfalt der Themen und Referenten Wert gelegt. Am Donnerstag spricht zunächst der Geograph, Stadt- und Verkehrsplaner Heiner Monheim von der Universität Trier über Wege zur Verkehrswende. Ihm folgt der wohl prominenteste Redner: Der Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Er wird das Leben in den Ballungsräumen unter die Lupe nehmen. Dabei legt er ein Augenmerk auf E-Mobilität und autonomes Fahren. Als dritter Redner wird Thomas Hachenberger, Geschäftsführer des VVS, zu Gast sein. Er beschäftigt sich mit der Rolle des ÖPNV in der Verkehrswende.

Der Einstieg am Freitagmorgen wird von Gregor Rottenkolber und Michael Auerbach von der Hochschule Esslingen gestaltet, die Ursache sowie Wirkung des Dieselskandals analysiert haben. Ihnen folgt der Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums Steffen Bilger (MdB) der den Güter- und Personenverkehr der Zukunft ins Auge fasst. Weiter Richtung Zukunft geht es mit Eike Wenzel, Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung . Er stellt Szenarien vor, mit denen Staaten und Unternehmen in den nächsten Jahren rechnen müssen.

„Das Forum bietet die Möglichkeit, sich umfassend mit Entwicklungen Chancen und Risiken auseinander zu setzen“, lobt Bürgermeister Jan Trost das Konzept: „Und es ermöglicht auch einen Austausch.“

Anmeldung

Das Marbacher Forum Zeitgeschehen startet am Mittwoch, 20. März, mit einem Vortrag von Oberbürgermeister Boris Palmer aus Tübingen zu dem Thema „Die Zukunft hat zwei Räder“. Beginn ist um 19 Uhr, die Stadthalle öffnet um 18.30 Uhr ihre Pforten. Der Eintritt ist frei. Für die Teilnahme an den beiden Seminartagen am Donnerstag, 28., und Freitag, 29. März, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Dies ist unter Angabe das Kursnummer 19A 1082 24 bei der Schiller-Volkshochschule möglich. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Anmelden können Sie sich online unter www.schiller-vhs.de, per E-Mail an info@schiller-vhs.de per Fax an 0 71 41 / 14 45 97 11 oder unter Telefonnummer 0 71 41 / 1 44 26 66. Bitte Namen, Anschrift und Bankverbindung angeben.