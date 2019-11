Marbach Vorboten

In Murr ist ebenfalls eine Kleeblatt-Erweiterung geplant. In Oberstenfeld entstehen im Stiftsgebäude neue Wohnungen für betreutes Wohnen. In Winzerhausen ist das neue Haus am Wunnenstein eingeweiht worden, während im alten ebenfalls Wohnungen für Senioren geschaffen werden. In Beilstein möchte das Haus Ahorn vergrößern. In Marbach wird das Seniorenstift Schillerhöhe erweitert. In Erdmannhausen entsteht zusätzlich zum Kleeblatt-Anbau das Seniorenzentrum Haus Edelberg. An Beispielen, welchen Stellenwert dieses Thema inzwischen einnimmt, mangelt es also nicht. Auch meine Großeltern lebten im hohen Alter in Senioren- und Pflegeeinrichtungen.