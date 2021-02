Marbach Vorahnungen nicht ernst genommen

Dazu passte auch, dass der andere Bruder des Angeklagten sowie dessen Frau Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht machten. Der Vater des Mädchens ließ jedoch zumindest seine damals getätigten Aussagen bei der Polizei zu. Das Protokoll des Verhörs wurde daraufhin verlesen. „Ich will nicht wissen, was war und will es mir auch nicht vorstellen, sonst werde ich aggressiv. Das, was wir wissen müssen, wissen wir. Mehr müssen wir nicht“, sagte er damals und gab zu, dass sich seine Tochter verändert hätte. „Sie hat sich immer mehr in ihr Zimmer zurückgezogen und sich an den Armen verletzt“, so der Vater.