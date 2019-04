Marbach Vom Leidensweg Jesu lernen

Marbach - Das weiße Gewand und die roten Umhänge wiegten sich leicht im Wind. Im Spiel von Licht und Schatten unter den Bäumen der Schillerhöhe liefen die letzten Vorbereitungen. Zu den Wartenden stießen bei sommerlichem Wetter immer mehr Familien mit Kindern dazu. Bereits zum zweiten Mal hatten die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Marbach zu einem Familienkreuzweg am Karfreitag eingeladen. Dabei zeigten jugendliche Darsteller den Leidensweg Jesu an fünf Stationen. Während die einen noch einmal ihren bevorstehenden Auftritt durchgingen, verteilten die anderen Lied- und Gebetstexte sowie kleine Steine, die im Folgenden noch wichtig werden sollten. Bei der Begrüßung erklärte Pfarrer Rüdiger Schard-Joha von der evangelischen Kirchengemeinde, dass man damit an den Leidensweg erinnern wolle, den Jesus vor etwa 2000 Jahren gegangen sei. Ein schwerer und leidvoller Weg sei dies gewesen: „Darum lassen wir ihn nicht allein, wie er uns auch nicht allein lässt.“ Die erste Szene führte in den Garten Gethsemane, wo Jesus mit einigen Jüngern aus Angst betete. Doch auch das gemeinsam gesungene Lied „Bleibet hier und wachet mit mir“ konnte die Jünger nicht vom Einschlafen abhalten. Schließlich erschien Judas und begrüßte Jesus mit dem verhängnisvollen Kuss – dem Zeichen an die Soldaten, ihn gefangen zu nehmen.