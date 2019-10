Marbach Volles Programm am Tag der Deutschen Einheit

Der Lila Logistik Charity Bike Cup steigt nach 2015 zum zweiten Mal in Marbach. Los geht es um 9.30 am Stadion am Leiselstein. Der Cup ist eine Veranstaltung für Jedermann, bei dem sich Prominente als Team-Kapitäne für Kinder engagieren. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Verein Star Care. Zum Bike Cup werden über 1000 Teilnehmer, 10 000 Besucher sowie 40 Profisportler erwartet. Die Rennstrecke führt über die Schillerstadt nach Affalterbach, Hochdorf und über Poppenweiler. Diese 15-Kilometer-Runde wird insgesamt zehnmal gefahren. Start-und Zielbereich sind die Parkplätze beim Friedrich-Schiller-Gymnasium.