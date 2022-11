Marbach Voller Erfolg für ersten „Winterzauber“ im Hörnle

Fazit: Es war nicht der letzte Weihnachtsmarkt im Hörnle

Das Abendessen zu Hause konnten die großen und kleinen Besucher getrost ausfallen lassen und es einfach auf dem Platz mit Nachbarn und Freunden genießen. Besonders umlagert war der Waffelstand der Jugendfeuerwehr. Die jungen Frauen vom Standdienst hatten sich zünftig mit Nikolausmützen ausstaffiert. Die junge Dame am Waffeleisen waltete mit Geschick und Übersicht zügig ihres Amtes und sorgte dafür, dass sich die Schlange der Wartenden nicht quer über den ganzen Platz zog. An Getränken gab es Glühwein genauso wie Kaltgetränke. Einige Unerschrockene ließen es sich nicht nehmen, letztere sitzend an den bereitgestellten Biertischgarnituren zu genießen, obwohl der feuchte Nieselregen immer wieder Tische und Bänke mit einer feinen feuchten Schicht überzog. Die passende Musik zum Winterzauber gab es ebenfalls. Unterm Partyzelt erklangen vorweihnachtliche Lieder an Keyboard und Blasinstrument.