Marbach Vier junge Vikare treten ihren Dienst an

Marbach - Die Kirchengemeinden Benningen, Beilstein-Billensbach, Murr und Erdmannhausen haben Verstärkung erhalten: Seit dem 1. Oktober vollenden dort vier Vikare nach dem erfolgreich absolvierten Theologiestudium ihre Ausbildung zum Pfarrdienst, wobei sie auch noch parallel das Pfarrseminar in Stuttgart-Birkach besuchen. Zweieinhalb Jahre werden sie in ihren Gemeinden verbringen und dort nicht nur Gottesdienste abhalten, sondern auch Konfirmanden und Schüler in evangelischer Religion unterrichten. Der Dekan Ekkehard Graf freut sich bei der Vorstellung am Freitag darüber, dass nach zweieinhalb Jahren Pause nun wieder vier junge Theologen ihre Ausbildung im Kirchenbezirk Marbach vollenden. „Die Pause war geplant, weil mein Vorgänger in dieser Zeit in den Ruhestand ging“, so der Dekan. Mehr noch als er ist aber die Schuldekanin Silvia Trautwein mit der Ausbildung der Vikare betraut. „Die religionspädagogische Ausbildung reicht vom Krabbelkreis über die Jungschar und den Konfirmandenunterricht bis zum Religionsunterricht in der Schule“, machte sie deutlich. Vor allem in der Schule träfen die Vikare auf unterschiedliche Milieus.