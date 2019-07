Marbach - Im Oktober letzten Jahres hat jede in Marbach lebende Person einen „Marbach“ bekommen, mit dem das Schweizer Künstlerpaar Stefan Baltens-perger und David Siepert das im Jahr 1009 an die Stadt verliehene und nie genutzte Recht nachholte, eigene Münzen zu prägen. Nun endete das Kunstprojekt am Sonntag beim Erlebnistag. Knapp 17 000 Münzen wurden geprägt, doch als Zahlungsmittel für Kulturveranstaltungen, in Museen oder auch ins Hermann-Zanker-Bad wurden weniger als 1000 Stück genutzt.