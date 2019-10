Marbach Varianten für neuen Radweg werden bewertet

Marbach - Mit dem Bau der Verbindung durch den Wald in Richtung Kleinaspach ist vor Kurzem ein Schwachpunkt im Radwegenetz rund um Rielingshausen ausgemerzt worden. „Was jetzt noch auf der Agenda steht, ist der Wunsch vieler Rielingshäuser, auch eine Radwegeverbindung von der Schweiß­brücke nach Marbach zu haben“, sagte der Bürgermeister Jan Trost unlängst beim Ausspracheabend im Stadtteil. Das Thema sei schon beim Regierungspräsidium in Stuttgart platziert. Dort liefen derzeit Untersuchungen, wie die Trasse am besten geführt werden sollte.