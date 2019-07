Marbach Urlaubsfeeling in der Stadt

Marbach - Unverhofft kommt oft – und im Fall der Marbacher Beachtage ganz im positiven Sinne. Eigentlich sollten von Freitag bis Mittwoch 60 Tonnen Sand geschleppt werden, um den Burgplatz in einen Strand zu verwandeln. „Wir waren aber doch schon Freitagabend fertig“, so Organisatorin Birgit Bauer mit Freude, „wir waren einfach so im Flow.“ Zu dem Helferteam von zwölf Personen gehörten auch fünf Auszubildende von Hainbuch, „die alleine schon mehr als 30 Tonnen Sand getragen haben“. Auch die Palmen und Olivenbäume, die für Atmosphäre sorgen sollen sind bereits aufgestellt. Als letzter „Feinschliff“ sorgt Bauer noch für Dekoration mit Bastmatten und Co. „Und jetzt ist Geduld gefragt“, betont sie. Denn die offizielle Eröffnung der Beachtage steht für Samstag, 13. Juli, auf dem Plan. Das Strandfeeling inmitten der Altstadt kann danach jeden Tag bis zum 18. August genossen werden.