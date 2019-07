Marbach Unkontrollierte Wut trifft kleinen Jungen

Marbach - Mit seinen unkontrollierten Wutausbrüchen hat ein 32-Jähriger einen Elfjährigen sowie mehrere Polizeibeamte verletzt. Der Junge war schon zuvor mehrfach Opfer der Attacken geworden, doch im September 2017 führte das Würgen und ein Fußtritt zu einem zweitägigen Klinikaufenthalt des Kindes. Der Täter stand nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte am Donnerstag vor dem Schöffengericht Marbach.Einen Auslöser für die Ausbrüche oder die Wut konnten die Prozessbeteiligten in der mehrstündigen Verhandlung allerdings nicht ermitteln. „Immer wieder habe ich den Vater des Mannes gefragt, warum er meinen Sohn schlägt“, erzählte die Mutter des Jungen als Zeugin vor Gericht. Sein Sohn sei geistig behindert, so die Antwort vom Vater des Täters. Gemeinsam mit einer anderen Frau sowie ihrem Sohn hielt sich die 33-Jährige, die aus Afghanistan nach Deutschland floh, gerade in der Küche einer Asylunterkunft in Marbach auf, als der Angeklagte hereinkam, ihren Sohn am Hals würgte und ihm später noch einen Fußtritt in den Unterleib verpasste.