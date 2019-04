Marbach Überraschende Idee für das alte Kino

Mit ihrer Idee rennen Dieter Baader und Hermann Püttmer bei der Marbacher Stadtverwaltung offene Türen ein. „Wir freuen uns, dass die beiden sich einbringen wollen“, sagt Gerhard Heim, der Erste Beigeordnete der Stadt. Auch die Stadtverwaltung wolle den „Schandfleck“ beseitigen, doch gehe es zunächst darum, eine Interimslösung zu finden. Schließlich gehöre der Stadt nicht nur das ehemalige Kino auf einer Fläche von sechs Ar, sondern das gesamte Areal an der Kronenkreuzung mit dem früheren Art-Hotel auf einer Fläche von 20 bis 25 Ar. „Wenn wir auf dem Kino-Gelände jetzt in einem Schnellschuss etwas hinbauen, könnten wir uns für die Zukunft etwas verbauen.“ Heim hält es aber für richtig, jetzt schon in eine Gesamtplanung für das Areal einzusteigen. Daraus könnte sich ergeben, dass man das Kino-Gelände in einem ersten Schritt schon bebaue. „Wir sind jetzt noch in der Phase der Vorüberlegungen“, sagt Heim. Letztlich müsse der Gemeinderat die Weichen stellen.