Marbach - Bereits seit Mitte November steht auf dem Bahnhof in Marbach ein Spezialtransport aus dem tschechischen Ostrava. Er strandete auf dem Weg ins saarländische Völklingen in der Stadt am Neckar. Nach Angaben der Deutschen Bahn handelt es sich um einen 164,5 Tonnen schweren Schmiedetisch, der am Startort im Nachbarland nicht ordnungsgemäß verladen worden sei.